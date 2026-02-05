1
SAENZ, Mario Enrique
✝ SAENZ, Mario Enrique. - Susana B. Castro de Pellet Lastra, sus hijos Gonzalo y María Esperanza Saenz, Rodrigo (a.) y Ramiro y Sofía Gini Cambaceres, sus nietos Lucas, Agustín, Paulina, Juan Francisco y Malén Fernández Madero, Micaela, Philip, Tobias, Santiago y Victoria Pellet Lastra y su bisnieta participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
