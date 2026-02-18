LA NACION

SÁENZ VALIENTE, José María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Su hermano Eduardo y María Elena participan su fallecimiento.

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Su hermana Marta y Raúl Fratantoni, hijos y nietos acompañan a Claudia y los chicos con oraciones.

SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Jorge Domínguez y Sophía Blaquier acompañan con cariño a sus queridos amigos Verde, Julieta y familia en este momento de dolor.

SAENZ VALIENTE, José María . - Alfredo Sastre y María Elena Harrington despiden a Pepén con cariño y acompañan a Claudia y familia.

SÁENZ VALIENTE, José María. - Los socios, asociados e integrantes del estudio Sáenz Valiente y Asociados despiden a quien fuera alma mater de su crecimiento y modelo a seguir, recordándolo siempre por su sabiduría, afecto y dedicación.

SÁENZ VALIENTE, José María. - Elenita Silveyra de Reichart y sus hijos despedimos a nuestro querido amigo con dolor y acompañamos a Claudia y su familia con mucho cariño.

SÁENZ VALIENTE, José María. - Green Bar acompaña a la familia Sáenz Valiente en este triste momento.

SÁENZ VALIENTE, José María. - Guillermo Gabella y señora acompañan a su hijo Ignacio con todo afecto en este triste momento.

SÁENZ VALIENTE, José María. - Rita y Juan Falco acompañan a Claudia y familia con mucho cariño.

SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Damián Cassino despide con sentido pesar al querido José María, acompaña a su esposa Claudia, y a sus hijos Ignacio, Mariana, Agustín, Luz, Santiago y María en este doloroso momento.

SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - María José y Ernesto Tissone (a.) , lo despiden con enorme tristeza, lo recordarán siempre por tantos años compartidos y acompañan a Claudia y los chicos con mucho cariño.

SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Marcelo Diez y María Virginia Gauna Torres, junto a sus hijos despiden con cariño a José María y acompañan en la oración a Claudia y toda la familia Saenz Valiente.

SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Juan y Luz Ortiz de Rozas y familia despiden con tristeza a su gran amigo José María y abrazan a Claudia y su querida familia.

SÁENZ VALIENTE, José Maria, q.e.p.d., falleció el 15-2-2026. - Carlos y Mónica Bianchi, Guillermo y Patricia Merelle, junto con sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a Claudia y a toda su familia en estos tristes momentos, y ruegan una oración en su memoria.

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Mercedes, Federico, Fernando y Francisco Ocampo, junto a sus familias, acompañan con cariño a Claudia, Verde y toda la familia Sáenz Valiente en este momento, y ruegan una oración en su memoria.

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Inés S. de Courtaux despide a José y acompaña a Claudia y los chicos con todo cariño.

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Mauricio y Mariana de Núñez despiden al querido José María con mucho afecto y acompañan a Claudia, Verde y familia con todo cariño.

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - La familia Widderson acompaña con profundo pesar a su esposa Claudia y, muy especialmente, a Verde, Candelaria, Iñaki, Bautista y Tomás, así como a toda su familia, en este difícil momento, deseándoles paz, consuelo y mucha fuerza.

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Fratantoni, Diez & Asociados acompañan a Claudia y sus hijos en este triste momento.

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Acompañamos a Verde, a su madre Claudia y a toda su familia por el fallecimiento de José María y rogamos una oración en su memoria. Amelia Arce, Eduardo Mazza y sus hijos Valentino, Delfina y Luciano.

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Sus amigas Luisa Cristiani, Bárbara Insausti, Claudia Janzen, Ana Rodríguez Piola, Cristina Rojo y Alicia Reilly acompañan a Claudia y familia con mucho cariño en este difícil momento.

SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d., falleció el 16-2-2026. - Juan José Etala y Marta Etala, Alberto A. Di Ció, Eduardo J. Romero y Débora Filardi acompañan a Claudia y sus hijos y despiden al querido Ruso, celebrando una amistad de casi cincuenta años.

