SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SAENZ VALIENTE, José María. - Norberto A. Eiriz lo despide con gran tristeza.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, Dr., q.e.p.d., falleció el 16-2-2026. - El directorio de Longvie SA participa su fallecimiento, acompaña a su familia en su dolor y ruega una oración por su eterno descanso.

✝ SAENZ VALIENTE, José María q.e.p.d., falleció el 16-2-2026. - Ver TV. SA, TeleRed, participa su fallecimiento, acompaña a su familia en su dolor y ruega una oración por su eterno descanso.

✝ SAENZ VALIENTE, José María. - Gustavo Menayed y esposa rezan una oración en su memoria y abrazan a Ignacio en este difícil momento.

SAENZ VALIENTE, José María. - Despedimos con tristeza a José María y acompañamos con gran cariño a Claudia y su querida familia. Eugenio y Claudia Lanusse y Teresa Millán.

✝ SAENZ VALIENTE, José María. - Maxi Demo, su mujer Malala e hijos acompañan a su querido amigo Verde y a sus hijos en este doloroso momento.

✝ SAENZ VALIENTE, José María q.e.p.d. - EGFA Abogados participa su fallecimiento, acompaña a Ignacio y familia, y ruega una oración en su memoria.

✝ SÁENZ VALIENTE, José Maria. - Matias A. Fredriks, despide con gran pesar y tristeza a José María, y acompaña a su esposa y sus hijos Ignacio, Mariana, Agustín, Luz, Santiago y María en este difícil y doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - Sonia Chiappori acompaña a Claudia y familia con mucho cariño.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María q.e.p.d. - Martin A. Basail acompaña a Claudia, Ignacio y familia con mucho cariño en este momento y ruega una oración en su memoria.

SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - La Escribanía Alonso y Alonso, sus socios e integrantes, lo despiden con enorme tristeza y lo recordarán siempre por tantos años de trabajo compartidos.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Néstor Landoni y familia saludan a Ignacio Sáenz Valiente, hijo, y acompañan a su familia en este duro momento.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - El directorio de Consultores del Plata acompañan a Ignacio Saenz Valiente, hijo, y su familia en este triste momento.

SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Tristán y María López Gordillo acompañan a su querido amigo Verde y a su familia con mucha tristeza y todo el cariño de siempre.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Juan Manuel Hitce, Marcos Mancini, Juan Francisco Vinuesa, Sergio Grosny, Joaquín Adot, Francisco Bastitta, Juan Martín Rico, Santiago Battiston y Cristián Firpo acompañan a Agustín y familia en su dolor.

✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Guadalupe, Juan Manuel, Graciela y Alfredo Hitce acompañan a Claudia, Agustín y familia en su dolor.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Claudia Irene Ostergaard y familia despiden con profunda tristeza a José María, cuya calidez, claridad y permanente vocación de enseñanza marcaron a quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado y acompañan a su esposa Claudia y a sus hijos Ignacio, Mariana, Agustín, Luz, Santiago y María en este doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Carlos María del Campillo (h.) y familia despiden con mucha tristeza a José María. Su presencia, su ejemplo y su continuo respaldo profesional dejaron una marca imborrable. Acompañan a su esposa Claudia y a sus hijos Ignacio, Mariana, Agustín, Luz, Santiago y María, y a sus nietos en este doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. - Antonio Maciel despide con mucha tristeza al querido José María.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa