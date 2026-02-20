1
SAENZ VALIENTE, José María
✝ SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d. Tristán y María López Gordillo acompañan a su querido amigo Verde y a su familia con mucha tristeza y todo el cariño de siempre.
✝ SÁENZ VALIENTE, José María q.e.p.d. - Lucía Makintach de Deppe, Adrian Deppe y sus hijos acompañan con mucho cariño a su querido amigo Verde, a Claudia y a toda la familia Sáenz Valiente en este momento tan triste.
SAENZ VALIENTE, José María, q.e.p.d., falleció el 16-2-2026. - Gustavo Viramonte despide con profunda tristeza al querido José María, abogado brillante y original, pero sobre todo, una gran persona. Maestro y mentor de toda una generación de profesionales en donde dejó una huella imborrable.
