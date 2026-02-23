SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - Vanesa C. Rodríguez participa con tristeza la partida de su mentor en el derecho y acompaña a la familia Sáenz Valiente en este doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - Vanesa C. Rodríguez participa con tristeza la partida de su mentor en el derecho y acompaña a la familia Sáenz Valiente en este doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - Vanesa C. Rodríguez participa con tristeza la partida de su mentor en el derecho y acompaña a la familia Sáenz Valiente en este doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - Vanesa C. Rodríguez participa con tristeza la partida de su mentor en el derecho y acompaña a la familia Sáenz Valiente en este doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - Vanesa C. Rodríguez participa con tristeza la partida de su mentor en el derecho y acompaña a la familia Sáenz Valiente en este doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - Vanesa C. Rodríguez participa con tristeza la partida de su mentor en el derecho y acompaña a la familia Sáenz Valiente en este doloroso momento.

✝ SÁENZ VALIENTE, José María. - Vanesa C. Rodríguez participa con tristeza la partida de su mentor en el derecho y acompaña a la familia Sáenz Valiente en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa