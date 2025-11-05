LA NACION

SAGGESE, Enrique Luis

SAGGESE, Enrique Luis, q.e.p.d., falleció el 4-11-2025. - Sus hijos Sebastián, Enrique y Valeria, hijos políticos y nietos, Victoria, Felipe, Ignacio, Pedro, Margarita, Constantino, Enrique, Rodrigo y Gonzalo, lo despiden con tristeza y agradecimiento por la vida compartida. El día de hoy 5-11, a las 11 hs., se celebrará un responso en la capilla de Parque Memorial. - LÁZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

