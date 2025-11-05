SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SAGGESE, Enrique. - Violeta y Roberto de Rosa despedimos con profunda tristeza a Enrique, nuestro gran amigo de toda la vida, y acompañamos en su dolor a Sebastián e Isabel, Valeria y Lisandro, Enrique y María, y a todos sus nietos.

SAGGESE, Enrique L., q.e.p.d. - Lo recordamos con mucho cariño. Enrique, Federico, Florencia y Francisco Loncán y Marina Crosby.

† SAGGESE, Enrique, q.e.p.d. - Sus consuegros Ricardo e Isabel Frías, sus hijos Isabela, Richi, Juan y Candelaria, hijos políticos y nietos despiden a Enrique y abrazan a Sebastián con mucho cariño.

