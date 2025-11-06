SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SAGGESE, Enrique, q.e.p.d. - Queridísimo Enrique, hoy te despedimos con mucha tristeza, sabio y amoroso amigo de tantos años. Hasta que volvamos a encontrarnos. Héctor y Gioia Andreone y Mauro y Grace López Dardaine.

† SAGGESE, Enrique. - Carlos y Mónica Vanasco despiden a Enrique, querido amigo de toda la vida y acompañan a Valeria, Quique y Sebastián en este triste momento.

