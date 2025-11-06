1
SAGGESE, Enrique
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SAGGESE, Enrique, q.e.p.d. - Queridísimo Enrique, hoy te despedimos con mucha tristeza, sabio y amoroso amigo de tantos años. Hasta que volvamos a encontrarnos. Héctor y Gioia Andreone y Mauro y Grace López Dardaine.
† SAGGESE, Enrique. - Carlos y Mónica Vanasco despiden a Enrique, querido amigo de toda la vida y acompañan a Valeria, Quique y Sebastián en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas
- 3
Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró
- 4
La nueva CGT nace debilitada para negociar la reforma laboral de Milei