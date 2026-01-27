LA NACION

SAGUIER, Matilde Noble Mitre de

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SAGUIER, Matilde Noble Mitre de. - Los Sánchez Granel, Carlos María y Carlota Patrón Uriburu, Fernando, Diego y Dolores Rodrigué, María y Patricio Casabal, y sus hijos, saludan a Julito, María, Felipe, Santos, Florencio, y a toda la familia Saguier con inmenso afecto en este triste día.

