SAGUIER, Matilde Noble Mitre de
✝ SAGUIER, Matilde Noble Mitre de. - Los Sánchez Granel, Carlos María y Carlota Patrón Uriburu, Fernando, Diego y Dolores Rodrigué, María y Patricio Casabal, y sus hijos, saludan a Julito, María, Felipe, Santos, Florencio, y a toda la familia Saguier con inmenso afecto en este triste día.
