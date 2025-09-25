SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SAID, Eduardo Víctor, 24-9-2025. - El Dr. Horacio A. O’Donnell, rector emérito de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, despide con gran pesar a su amigo Eduardo y ruega por su eterno descanso.

SAID, Eduardo Víctor, 24-9-2025. - La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, lamenta profundamente el fallecimiento de su decano de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales y pide una oración en su memoria.

