SALA, Cristina Ratto de, q.e.p.d. - Sus hijos Alejandro, Wippy e Inés, Marcelo, Esteban y Lucía; sus nietos Mateo, Pedro, Benjamín, Joaquín y Martín Sala la recordarán con mucha alegría, agradeciendo su vida y la familia que formó con amor. ¡Gracias Titi!.

SALA, Cristina Ratto de, q.e.p.d. - Ángeles Baliero de Burundarena y sus hijos Lucía y Esteban Sala, Ignacio y Alina Poggio, Loles y Fran Bledel, Mariano y Patricia Mezzadra y sus nietos la despiden con todo cariño.

