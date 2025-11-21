SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SALA, Cristina Ratto de, q.e.p.d. - Sus hijos Alejandro, Wippy e Inés, Marcelo, Esteban y Lucía; sus nietos Mateo, Pedro, Benjamín, Joaquín y Martín Sala la recordarán con mucha alegría, agradeciendo su vida y la familia que formó con amor. ¡Gracias Titi!.

† SALA, Cristina Ratto de, q.e.p.d. - Ángeles Baliero de Burundarena y sus hijos Lucía y Esteban Sala, Ignacio y Alina Poggio, Loles y Fran Bledel, Mariano y Patricia Mezzadra y sus nietos la despiden con todo cariño.

