SALA DE SEQUEIRA, Carlota Graciela (Corucha)
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SALA de SEQUEIRA, Carlota Graciela (Corucha). - Querida mamá, te despedimos con mucho amor tus hijos Federico, Lorenzo y Florencio junto a tus nietos y nuestras familias, Azul, Mila, Federico Quinto, Ramón, Francisca, Delfina, Mateo, Lucrecia y Svenja. Rezamos todos para que finalmente puedas descansar en paz junto a Tata, Fico y Mechi.
