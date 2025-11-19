1
SALAMONE DE CHACÓN, Helena (Mere)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SALAMONE de CHACÓN, Helena (Mere), q.e.p.d., falleció en Buenos Aires, el 17-11-2025. - Sus hijos Mariana y Raúl, Francisco y Patricia, Celina y Juan Pablo, sus nietos y bisnietos, celebran su vida, participan con profundo pesar su fallecimiento, y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11, en el cementerio de la Chacarita.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones
- 3
Murieron a los 89 años las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60
- 4
Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez