† SALAMONE de CHACÓN, Helena (Mere), q.e.p.d., falleció en Buenos Aires, el 17-11-2025. - Sus hijos Mariana y Raúl, Francisco y Patricia, Celina y Juan Pablo, sus nietos y bisnietos, celebran su vida, participan con profundo pesar su fallecimiento, y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11, en el cementerio de la Chacarita.

