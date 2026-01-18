LA NACION

SALATINO, Guillermo

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SALATINO, Guillermo. - Federico y Beatriz Moreno, hijos y nietos lo despiden con mucho afecto y acompañan a Agus y familia en este difícil momento.

SALATINO, Guillermo, q.e.p.d. - El Club Internacional de Tenis de Argentina participa el fallecimiento de nuestro amigo y consocio y ruega una oración en su memoria.

SALATINO, Guillermo, q.e.p.d. - Racket Club participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

LA NACION
