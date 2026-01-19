SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SALATINO, Guillermo, q.e.p.d. - Alicia y Marian Morea despiden con profunda pena a un muy querido amigo de tantos años y acompañan a su familia con todo cariño. Te vamos a extrañar.

✝ SALATINO, Guillermo, q.e.p.d. - Sus amigos de la comida de Tortugas, lo despiden con mucho cariño. Carlos Anzorreguy, Ernesto Baldasare, Tete Cossio, Pichi Beckmann, Donald Smith, Bonzo Figueroa, Dominique Torralva, Jorge Grimoldi, Pepe Novillo Astrada, Jorge Fernandez Barrio, Julio Novillo Astrada, Pinky Martinez Vivot, Julio Tahier, Vasco Olaviaga, Vicky Zemborain.

✝ SALATINO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 17-1-2026. - El Buenos Aires Lawn Tennis Club lamenta profundamente el fallecimiento de su socio vitalicio, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

