LA NACION

SALATINO, Guillermo,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SALATINO, Guillermo, q.e.p.d. - Alicia y Marian Morea despiden con profunda pena a un muy querido amigo de tantos años y acompañan a su familia con todo cariño. Te vamos a extrañar.

SALATINO, Guillermo, q.e.p.d. - Sus amigos de la comida de Tortugas, lo despiden con mucho cariño. Carlos Anzorreguy, Ernesto Baldasare, Tete Cossio, Pichi Beckmann, Donald Smith, Bonzo Figueroa, Dominique Torralva, Jorge Grimoldi, Pepe Novillo Astrada, Jorge Fernandez Barrio, Julio Novillo Astrada, Pinky Martinez Vivot, Julio Tahier, Vasco Olaviaga, Vicky Zemborain.

SALATINO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 17-1-2026. - El Buenos Aires Lawn Tennis Club lamenta profundamente el fallecimiento de su socio vitalicio, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las polémicas declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon sobre el método Netflix que perjudican al futuro de la plataforma
    1

    Las polémicas declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon sobre “el método Netflix” que perjudican al futuro de la plataforma

  2. Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad
    2

    Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad

  3. La Anmat prohibió un acondicionador para el pelo por irregularidades en su composición
    3

    La Anmat prohibió un acondicionador para el pelo por irregularidades en su composición

  4. El régimen dijo que la Argentina “recibirá una respuesta adecuada” por declarar terrorista a la Fuerza Quds
    4

    Advertencia oficial: Irán dijo que la Argentina “recibirá una respuesta adecuada” por declarar terrorista a la Fuerza Quds

Cargando banners ...