SALATINO PICOS, Carlos Alberto

SALATINO PICOS, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 11-8-2025. - Talentoso artista plástico y escritor de El Arca de Teruel. Su familia en Estados Unidos: su hija Verónica, su yerno Gustavo Tolone y sus nietos Matías y Sol Maria lo despiden con amor y acompañan en el dolor a la familia en Argentina: su esposa Beatriz y sus hijos Pablo y Patricia, que lo cuidaron hasta el último día, y sus nietos.

