SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SAMBRESQUI, Adrián, q.e.p.d., falleció el 14-8-2025. - El directorio, los profesionales y el personal de Consultorios Médicos Maipú S.A. acompañan a la familia de su querido socio y amigo en este difícil momento, elevando una plegaria en su memoria.

