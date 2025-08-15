1
SAMBRESQUI, Adrián
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SAMBRESQUI, Adrián, q.e.p.d., falleció el 14-8-2025. - El directorio, los profesionales y el personal de Consultorios Médicos Maipú S.A. acompañan a la familia de su querido socio y amigo en este difícil momento, elevando una plegaria en su memoria.
LA NACION
