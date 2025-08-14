LA NACION

SAMPERI, Sara Susana

LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SAMPERI, Sara Susana. - Con profundo dolor, la familia anuncia que falleció ayer. Una mujer ejemplar cuya vida estuvo marcada por la resiliencia, la fortaleza y el amor incondicional hacia los suyos. Sus tres hijos, Guillermo, Daniel y Alejandro; sus nueras, Marta, Teresita y Verónica; y sus nietos, Mercedes, Juan Francisco, Santiago, Bárbara, Manuel, Sophia y Mateo, junto con sus amigos de toda la vida, la extrañarán profundamente y conservarán para siempre el recuerdo de su espíritu generoso y su sonrisa acogedora. Susana irradiaba alegría con su ingenio y su humor pícaro, siempre dispuesta a iniciar una nueva aventura o a encontrar la manera de divertir a quienes la rodeaban. Con talento para la pintura, su habilidad en la costura, su actitud maternal y apasionada por agasajar a familiares y amigos. Con fe y esperanza cristiana, pedimos a la Santísima Virgen María que la reciba bajo su manto y la conduzca, con ternura de madre, a la presencia del Señor, para gozar de la vida eterna.

LA NACION
