SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SANCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Jorge Otamendi, Dolores Bordeu, hijos y nietos participan su fallecimiento con dolor y ruegan una oración en su memoria.

† SÁNCHEZ ELIA, Pablo. - Pablo querido, el disfrutador máximo de la vida, como te vamos a extrañar. Ferdi García Guevara y familia.

† SÁNCHEZ ELIA, Pablo. - Don Pablo, el más canchero, el amigo y compañero, el arquitecto de la vida y aventurero del Paraná, te vamos a extrañar y estarás con nosotros siempre. ¡A seguir adelante Sanchez Elias! Los queremos y acompañamos. Max, Clara, Alma y Azul.

† SÁNCHEZ ELIA, Pablo. - Claudia Boatti acompaña a Laura en este triste momento.

† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Santiago y Rita Sánchez Elia despiden a Pablo con cariño, acompañan a su familia y piden una oración en su memoria.

† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Virginia Blaquier despide con mucha tristeza a Pablo y acompaña con cariño y oraciones al Inglés, Marina, Laura y familia.

