SÁNCHEZ ELIA, Pablo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Johnny Casal, Adela Mackinlay de Casal y su hija Pia Casal abrazan con enorme cariño a Laura, Marcial, Justo, Flor y a sus nietos en este momento de tanta tristeza.
† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Cuántos lindos momentos nos diste. Cuántas cosas nos enseñaste. Cuántas cosas nos mostraste. Qué lindo que pudimos compartir familias, navidades, casas, cocinas y momentos juntos. Gracias por unirnos. Te vamos a extrañar un montón. Seguiremos pensando en vos siempre. Los Bordeu.
† SÁNCHEZ ELÍA, Pablo, q.e.p.d. - Nicolás Catena Zapata, su mujer Elena Maza y sus hijos despiden al maravilloso arquitecto y amigo y acompañan a Laura y a su familia.
SÁNCHEZ ELIA, Pablo. - Germán Neuss, Gaby Flores Pirán, Teodelina, Jerónimo, Chiro, Sonia, Esme, René, Wency y Enero abrazamos fuerte a los Sánchez con el amor de una vida compartida, despidiendo con profunda tristeza a Pablo. Serás único.
† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - Querido Pablo, te despedimos con gran tristeza. Nos quedan mil recuerdos de tu vibrante vida. Fue un honor haber compartido tanto. Acompañamos hoy y siempre a Laura, Marcial, Justo, Flor y nietos y al Inglés, Marina e hijos. Juan y Olga Ballester y Flia.
† SÁNCHEZ ELÍA, Pablo. - La Academia Argentina de Gastronomía, su presidente María Podestá y sus miembros: Ubaldo Aguirre, Juan Carlos Bagó, Charlie Blaquier, Alejandro Bulgheroni, Martín Cabrales, Guillermo Cerviño, Alejandro Dodero, Enrique Duhau, Alejandro Elizalde, Santiago Fernández Madero, Luis Galli, Jean de Ganay, Eduardo Gowland, Nicolás Keglevich, Patricio Kelly, Enrique Larreta, Alejandro Macfarlane, Enrique Mallea, Guillermo Michelson Irusta, Francisco Moreno Hueyo, Javier Negri, Jean Nelson, Ignacio Noel, Esteban Nofal, Rafael de Oliveira Cézar, Jorge Ortiz, Ramiro Otaño, Jorge Pereyra de Olazábal, Lucy P. de Pescarmona, Luis Posse, Carlos Pulenta, Iván Robredo, Alejandro Roemmers, Miguel Sauze, José Siaba Serrate, Patricio Supervielle, José Urtubey, Julio Viola, Roberto Vivo y Osvaldo Zucchini despiden con enorme tristeza a Pablo. Se nos va un gran amigo y excepcional persona, puro talento, generosidad y amor por la vida, lo vamos a extrañar. Abrazamos a Laura y su familia, rogando oraciones en su memoria.
† SÁNCHEZ ELÍA, Pablo. - Despedimos con gran tristeza al querido Pablo y abrazamos con cariño a Laura e hijos. Mat e Iván Robredo.
† SÁNCHEZ ELIA, Pablo. - Ana Pellegrini, María José y Francisco, Sole y Tato, Rita y Eche, Nano y Tere te despedimos, Pablo, con gran tristeza y acompañamos a Laura y los chicos con el cariño de toda una vida.
† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - José Menéndez y familia despiden al queridísimo y admirado Pablo con muchísima tristeza y agradecimiento por todo lo que les ha dado a los chicos. Abrazamos con mucho amor a Laura, al Inglés, Marina y a sus familias.
† SANCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Ezequiel Ayerza despide a Pablo con mucha tristeza y acompaña a Laura, Marcial, Justo y Flor, Marina e Ingles con el cariño de toda una vida.
† SÁNCHEZ ELIA, Pablo. - Asunción García Llorente, Teresa González Fernández, Juan De Luca, Miguel y María Delia Facio de Etcheverrigaray y Miguel y Teresa Gowland de Frías acompañan a la querida Marina y a todos los Sánchez Elia con gran cariño.
† SÁNCHEZ ELÍA, Pablo, q.e.p.d., 15-10-2025. - Despedimos a nuestro entrañable y único amigo Pablo y acompañamos con el cariño de toda una vida compartida a su divina familia. Magda y Lobita Tavares.
† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Su padrino Vicente C. Pereda y María Lujan lo despiden con profunda tristeza y cariño pidiendo oraciones por su memoria y abrazan a toda la familia, en especial a Laura y a los chicos.
† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas (as.) acompañan a Laura y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.
† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Querido Pablo, sin duda fuiste un distinto en este mundo. Mientras disfrutabas de la vida como ninguno, nos dejás con tu mano mágica una gran familia, una amistad eterna y obras arquitectónicas para siempre. Muy agradecida, te extrañare mucho. Descansa en paz. María Gimenez.
† SÁNCHEZ ELÍA, Pablo, q.e.p.d. - Cristina y Santiago de Alzaga Unzué acompañan a Laura y a toda la familia Sánchez Elía en su tristeza y abrazan a Sur, Aura y Fénix con mucho cariño.
