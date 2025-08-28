1
SÁNCHEZ, Gabriel Jorge
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SÁNCHEZ, Gabriel Jorge, q.e.p.d., falleció el 25-8-2025. - El rector Sebastián Justo Cosola, el consejo directivo y la comunidad educativa de la Universidad Notarial Argentina participamos el fallecimiento del padre de nuestro tesorero Fernando Sánchez. Acompañamos con todo afecto a Fernando y a su familia en este momento tan difícil y rogamos una oración en su memoria.
