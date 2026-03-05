SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SÁNCHEZ, María Florencia. - Tus compañeras del 1°A ,1984, del Lengüitas te despedimos con tristeza y dolor, te recordaremos por tu humor inoxidable. Abrazamos bien fuerte a Isabella; Fermín; tus papis y tus hermanas.

✝ SÁNCHEZ, María Florencia. - Vistage participa con profundo pesar el fallecimiento de María Florencia Sánchez, quien formó parte de nuestra organización durante muchos años, dejando una huella imborrable en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerla. Acompaña con afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor. Su recuerdo permanecerá siempre en ellos.

