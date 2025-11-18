1
SANCHEZ, Mónica Nergizian De
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SANCHEZ, Mónica Nergizian de. - Fernando y Carmen Amorim de Polledo (as.) junto a sus hijos Mica y Tati, Carmela y Mariano y Catalina y Juanpi, y sus nietos despedimos a nuestra querida Moni, y acompañamos a Julio y toda la familia Sanchez en estos tristes momentos. Que descanses en paz.
