SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SANCHEZ, Mónica Nergizian de. - Fernando y Carmen Amorim de Polledo (as.) junto a sus hijos Mica y Tati, Carmela y Mariano y Catalina y Juanpi, y sus nietos despedimos a nuestra querida Moni, y acompañamos a Julio y toda la familia Sanchez en estos tristes momentos. Que descanses en paz.

