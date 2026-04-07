SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANCHEZ SORONDO, Guillermo, se durmió en la paz del Señor el 6-4-2026, c.a.s.r. y b.p. - Su esposa María Soledad Alberdi, sus hijos Pía, Diego y Virginia, y Sofía, sus nietos Ine y Tomi, Franco, Mili y Simón, y su bisnieto Juanbi participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Lo despediremos con una misa hoy, a las 11.30, en el cementerio Parque Jardín de Paz.

✝ SANCHEZ SORONDO, Guillermo. - Sus primos: Juanqui, María Celia, Susana, Isabel y familias acompañan a Soledad y sus hijos en este triste momento y despiden a Guillermo con mucho cariño.

✝ SÁNCHEZ SORONDO, Guillermo. - Sus primos Lucrecia y Julio Sánchez Sorondo e hijos despiden al querido Guillermo y ruegan una oración en su memoria.

✝ SANCHEZ SORONDO, Guillermo, q.e.p.d. - María Lucila Bosch y sus hijos acompañan a Roberto, Soledad y los chicos en este triste momento.

✝ SANCHEZ SORONDO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 6-4-2026. - Nora, Alfonso y sus hijas Victoria y Constanza Sánchez Sorondo lo despiden con profundo dolor. Siempre estarás en nuestro recuerdo.

✝ SÁNCHEZ SORONDO, Guillermo, q.e.p.d. - Tus primas María Berisso Clara, Dolores, y Laura Masferrer abrazamos a Roberto y toda la Flia. con amor.

✝ SÁNCHEZ SORONDO, Guillermo, q.e.p.d. - Florencia y Matias G. Sánchez Sorondo (as.) participan con pesar el fallecimiento de su querido tío.

✝ SANCHEZ SORONDO, Guillermo, q.e.p.d. - Sus amigos del Grupo Josephina¨s, Eugenio Ridruejo, Jorge Rizzuto, Kiko Fossati, Maneco Fraguas y Vasco Arambarri, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

✝ SÁNCHEZ SORONDO, Guillermo, q.e.p.d. - Rosana Montarcé y Pedro Quirno Lavalle despiden con tristeza a un gran amigo de tantos lindísimos años. ¡Ya te estamos extrañando!

✝ SÁNCHEZ SORONDO, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 6-4-2026. - Hasta que nos volvamos a encontrar. Roberto.

Avisos fúnebres

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