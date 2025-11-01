SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SANJURJO, Fernando (Bebe), q.e.p.d. - Bebe querido, cómo te vamos a extrañar, fuiste un hermano y tío muy nuestro. Clara, María, Marcela y Luis, Pía y Javier Pueyrredon, hijos y nietos.

