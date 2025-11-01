SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SANJURJO, Fernando, q.e.p.d. - Celebramos la vida de Bebe y acompañamos a la querida Dolo en este triste momento. Martín Honorio, Miky, Santi, Delfi y Tati.

† SANJURJO, Fernando. - Ana Pueyrredon y Pancho Alconada despiden al querido Bebe y acompañan a Dolores con mucho cariño.

