LA NACION

SANJURJO, Fernando

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SANJURJO, Fernando. - El C.N.O., sus socios y comisión directiva lamentan el deceso de Fernando Sanjurjo, socio vitalicio, ex comodoro y activo participante de la vida social y deportiva del Club. Acompañamos a su familia y en especial a su estimada esposa Dolores Pueyrredón.

SANJURJO, Fernando, q.e.p.d. - María Delia y Fernando de Aldecoa despiden a un querido amigo y acompañan a Dolores con mucho cariño.

SANJURJO, Fernando. - Daniel Sanjurjo y Elizabeth Comber Carreras despiden al querido Bebe con gran tristeza y acompañan a Dolores con muchísimo cariño y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El atrevido look de Sydney Sweeney que se robó todas las miradas
    1

    Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación

  2. El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal
    2

    El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”

  3. Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
    3

    Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados

  4. Investigan a un funcionario de Salud por otro contrato sospechoso en una obra social intervenida
    4

    Investigan a un funcionario de Salud por otro contrato sospechoso en una obra social intervenida por el Gobierno

Cargando banners ...