SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SANJURJO, Fernando. - El C.N.O., sus socios y comisión directiva lamentan el deceso de Fernando Sanjurjo, socio vitalicio, ex comodoro y activo participante de la vida social y deportiva del Club. Acompañamos a su familia y en especial a su estimada esposa Dolores Pueyrredón.

† SANJURJO, Fernando, q.e.p.d. - María Delia y Fernando de Aldecoa despiden a un querido amigo y acompañan a Dolores con mucho cariño.

† SANJURJO, Fernando. - Daniel Sanjurjo y Elizabeth Comber Carreras despiden al querido Bebe con gran tristeza y acompañan a Dolores con muchísimo cariño y ruegan una oración en su memoria.

