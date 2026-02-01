1
SANMARTI, Alicia Pagani de
✝ SANMARTI, Alicia Pagani de, falleció el 30-1-2026. - Sus hijos Gabriela y Alfredo Paseyro, Daniela y Martín Serrovalle, Cynthia y Pedro Abregú, Pablo y Valeria Martino y Gustavo y Silvia Cumar; sus nietos Candelaria, Agustina y Victoria Paseyro, Juan Martín y Delfina Serrovalle, Florencia, Federico, Tomás y Belén Abregú, Isidro Sanmarti y Vicky Méndez Martino y Pilar, Catalina y Juana Sanmarti Cumar, sus nietos políticos, su bisnieto Félix, sus cuñadas Graciela y Mónica Sanmarti, y demás familiares y amigos despiden a Lala con gran cariño, agradeciendo su larga y generosa vida. Que la Virgen María la acompañe en su reencuentro con Jorge, Tere, Duilia y Ricardo.
