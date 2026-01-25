SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SANTOMASI, Gustavo. - Los socios y compañeros de KPMG acompañan con profundo pesar a la familia y a los seres queridos en este difícil momento, expresando sus más sinceras condolencias. Despedimos con afecto y respeto a Gustavo que formó parte de nuestra firma, agradeciendo su aporte y el tiempo compartido, y acompañando a quienes hoy sienten su partida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa