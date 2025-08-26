1
SANZ, Eduardo Fermín
† SANZ, Eduardo Fermín, q.e.p.d., falleció el 25-8-2025. - Su madre Ana, su esposa Nilda, sus hijas Dolores, Paula y Luciana; sus nietos Elián, Camila, Fidel y Almendra; sus yernos Andrés, Patricio y Nicolás y sus hermanos Daniel y Fernando lo despedimos con el amor más inmenso.
