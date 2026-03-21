SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SARASOLA, Stella Maris, q.e.p.d. - Su esposo, hijos, nietos, nueras y yerno participan con profundo dolor el fallecimiento de Stella Maris Sarasola, y la despiden con amor y gratitud por su vida, su fortaleza y su entrega incondicional. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Agradecemos las muestras de afecto recibidas.

✝ SARASOLA de SPOTORNO, Stella Maris. - La familia Limardo despide y reza por Stella y acompaña a su familia en este momento.

✝ SARASOLA, Stella Maris, q.e.p.d. - Con profundo pesar acompañamos a su familia en este difícil momento. Rogamos una oración en su memoria y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Sus compañeros de Orlando J. Ferreres y Asociados S.A.

✝ SARASOLA, Stella Maris, q.e.p.d. - Familia Friedlander expresa su pesar por la partida de la querida Stella Maris Sarasola y ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

✝ SARASOLA, Stella Maris, q.e.p.d. - Desde Estancia La Pelada acompañamos a toda la familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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