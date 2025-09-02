SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SARAVIA, Alejandro, caballero comendador. - Sus amigos de la Orden del Santo Sepulcro participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Alberto Bieule, Gustavo Criscuolo, Urbano Diaz de Vivar, Luis Dupou, José E. Garcia Enciso, Roberto Hornos, Rodolfo Lanús de la Serna, Luis Leiva Fernández, Augusto Martínez Marti, Hilario Muruzabal, Gonzalo Pereyra de Olazábal, Carlos Piedra Buena, Juan Francisco Ramos Mejia, Carlos Regunaga, Marcos Roca Antequera, Fernando Romero Carranza, Héctor Rossi Camilion, Edgard Von Hartenstein.

