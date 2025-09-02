LA NACION

SARAVIA, Alejandro, Comendador

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SARAVIA, Alejandro, comendador, q.e.p.d. - El lugarteniente de la Pontificia Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, S.E. Gustavo A. Arigós, el gran prior, S.E.R. monseñor Alejandro Giorgi, el consejo: Jorge Colombres Mármol, Fernando Menéndez Behety, Gerardo Rodríguez Goyena, Gonzalo Roca, Fernando Ferreyra, Guillermo Leguizamón, monseñor Víctor Pinto y todos los miembros e integrantes de la orden participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

