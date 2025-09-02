1
SARAVIA, Alejandro, Comendador
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SARAVIA, Alejandro, comendador, q.e.p.d. - El lugarteniente de la Pontificia Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, S.E. Gustavo A. Arigós, el gran prior, S.E.R. monseñor Alejandro Giorgi, el consejo: Jorge Colombres Mármol, Fernando Menéndez Behety, Gerardo Rodríguez Goyena, Gonzalo Roca, Fernando Ferreyra, Guillermo Leguizamón, monseñor Víctor Pinto y todos los miembros e integrantes de la orden participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
- 3
Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
- 4
Desde expensas más baratas hasta mayor seguridad: las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen