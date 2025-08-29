SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SARAVIA, Alejandro M., q.e.p.d. - Roberto y Mariana Hornos y sus hijos despiden a su querido amigo y acompañan a Ana con sus oraciones.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 28-8-2025. - Horacio y Graciela Maderna y familia participan con tristeza su fallecimiento y lo despiden con inmenso cariño. Te vamos a extrañar y siempre te llevaremos en el corazón por la gran persona que fuiste.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Su hermana Annie Saravia de Galli, sus hijos Guillermo y Ana, Luciana, Jorge y Ana, Miguel y Paula y Agus y nietos despiden con gran tristeza a Alejandro, acompañan a Ana con cariño y ruegan una oración por su eterno descanso.

† SARAVIA, Alejandro, Dr., Antonio Rodriguez (h.) y Graciana Vigiano e hijos acompañan a Ana en la pérdida del enorme Alejandro.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d., c.a.s.r. y b.p. - Sus amigos de la Mesa de los Jueves participan el fallecimiento de su presidente y piden oraciones por su gran amigo. Rodolfo Martín Saravia, Fernando Rodríguez Larreta, Agustín Monteverde, Fernando Menéndez Behety, Pablo Larralde, Horacio Porcel, Emilio Dumais, Emilio Méndez Sarmiento, Gerardo Rodríguez Goyena, Francisco Grether, Alejandro Kenny, Ricardo Cavallero, Ricardo Frers, Diego Ibarbia, Juan Manuel Casas y Gustavo Criscuolo.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Juan Diego Colombo y Flia. acompañan a Ana en este triste momento y despiden a su amigo Alejandro.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - ZBV Abogados participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

† SARAVIA, Alejandro M., q.e.p.d. - Bruno y Mariel Quintana (as.) participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a Ana en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

† SARAVIA, Alejandro. - Despedimos con tristeza a un amigo muy querido y abrazamos con mucho cariño a Ana. Juan y Verónica Cornejo e hijos.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Emilio y Graciela Dumais lo despiden con todo cariño y acompañan a Ana en este gran dolor.

† SARAVIA, Alejandro M., q.e.p.d., falleció el 28-8-2025. - Emilio A., Fernando, y Verónica Méndez Sarmiento, e Inés, Silvia y Guillermo Rodríguez Sarmiento (as.) participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

† SARAVIA, Alejandro. - Sus amigos de almuerzo de los martes en el Jockey Club participan, con gran pena, su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria e invitan a despedir sus restos hoy, a las 15.30, en el Memorial. Pedro Braillard Poccard, Jorge Colombres Mármol, Urbano A. Díaz de Vivar, Roberto Doria Medina, Emilio Dumais, Carlos E. Echagüe, Sergio E. Etchart, Jorge Faneli, Ricardo Frers, José Enrique García Enciso, Gustavo Grippo, Rodolfo Hess, Fernando Larreta, Martín Lizaso Bilbao, Thomas Marie Reymond duque de Luynes, Rodolfo Martín Saravia, Fernando Menéndez Behety, Gral. Juan Martín Pera y Tte. Gral. Diego Suñer Funes.

† SARAVIA, Alejandro. - Analia y Oscar Salvi despiden a su querido amigo y acompañan a a Ana y familia en su dolor.

