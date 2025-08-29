SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d. - El presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, y la comisión directiva participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera presidente de la junta electoral de la institución; acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d. - Los miembros de la junta electoral del Automóvil Club Argentino participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su presidente, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d. - Sus sobrinos Rey Saravia, hijos y nietos, Susanita y Javier Sanz de Urquiza, Isabel y Alejandro Molina Pico, Ana Araujo y Fernando, Cecilia y Ricardo Ferrari, Dolores y Carlos Lobartini, Victoria Simoni y Mario, Kitty, Michelle y Daniel Viedma y Mariana y Diego Murphy despedimos a un tío querido y generoso, poniendo siempre la familia en primer lugar. ¡Gracias Alejandro!.

† SARAVIA, Alejandro Mario, falleció el 28-8-2025. - Tus sobrinos María Inés Saravia y Jorge de Pablo, Paula Saravia y Roberto Barzi y, Eduardo Saravia y Guadalupe Galindez, sus hijos y nietos, te despiden con mucho cariño. !Querido Ale te vamos a extrañar! Sus restos serán inhumados hoy a las 15.30 en el cementerio Parque Memorial.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d., falleció el 28-8-2025. - Su mujer, Ana, lo despide con todo su amor y agradece los años vividos a su lado.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d. - Sus leales acompañantes, Natalia, Ximena y Alicia lo despiden con todo cariño.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d. - Jorge Noro Villagra y Elisa Diaz de Vivar, sus hijos Nicolás y Magdalena, Lucrecia y nietos despiden con tristeza al querido amigo y acompañan a Ana y a todos los Saravia en este doloroso momento.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d. - Rodolfo y Susana Martin Saravia y familia despiden al primo y gran amigo Alejandro y acompañan a Ana en este triste momento.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d., falleció el 28-8-2025. - Ricardo y Mónica Titto e hijos participan su fallecimiento, acompañan a Ana y demás familiares con todo cariño y ruegan una oración en su memoria.

