SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d. - Juan Carlos Denofrio despide con mucho cariño y gratitud al honorable jefe, amigo leal y consejero, quien por siempre seguirá presente en los mejores recuerdos.

† SARAVIA, Alejandro Mario. - Ana y Carlos Molina Portela participan el fallecimiento de su gran amigo y acompañan a Ana con todo cariño.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d. - Claudio Hardoy y María Inés Mendizabal de Hardoy acompañan a Ana y familia con afecto y cariño en su dolor.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d. - Sus amigos del Jockey Club: Javier Sanz Urquiza, Guillermo Strada, Alejandro Kenny, Luis Kenny, Luis Bunge Campos, Cristian Cartier, Dickie O’Farrell, Willie San Martín, Adolfo Garcia Rebon, Miguel Denegri, Ricardo Mihanovich, Carlos Suárez Buyo, Antonio Lynch, Ernesto Vacarezza, Carlos Chevallier Boutell, Horacio Luchia Puig, Ricardo Frers, Juan José Hardoy, Carlos Barthe Raybaud y Alejandro Gowland ruegan una oración en su memoria.

† SARAVIA, Alejandro Mario, q.e.p.d., falleció el 28-8-2025. - La comisión directiva del Jockey Club participa con profundo pesar el fallecimiento del ex miembro de la Comisión Instructora de Disciplina y de la Junta Electoral, rogando una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa