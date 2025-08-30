SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Marcia y Diego Ibarbia lamentan su fallecimiento y acompañan a Ana y familia en este momento de dolor.

† SARAVIA, Alejandro. - La Legión de Patricios de Buenos Ayres despide a su distinguido miembro de honor, el Dr. Alejandro Saravia, rogando una oración en su memoria.

† SARAVIA, Alejandro. - Marilita y Marcelo Gebhardt despiden a su querido amigo y acompañan a Ana con sus oraciones.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Hernán y Marisa Barbosa lo despiden con tristeza y acompañan a Ana con mucho cariño.

† SARAVIA, Alejandro. - Alejandro y Cristina de Elizalde (as.) participan su fallecimiento y acompañan a Ana con mucho cariño en este triste momento.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Sus amigos de la Mesa Carlos Pellegrini del Jockey Club: Rodolfo Martín Saravia, Carlos Sigwald (h), Agustín Monteverde, Norberto Vidal, Emilio Méndez Sarmiento, Diego Zavaleta, Fernando Ferreyra, Gustavo Criscuolo, Alejandro Olivera, Rodolfo Lanús de la Serna, Urbano A. Díaz de Vivar, Marcos Roca Antequera, Carlos Ballero, Eduardo Conesa, Andrés Otaño Moreno y Gerardo Rodríguez Goyena elevan una oración en su memoria.

† SARAVIA, Alejandro M., q.e.p.d. - Añia y Juan Antonio Sarachaga participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a Ana en este difícil momento.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo y Dolores Jürgens, junto con sus hijos y nietos despiden a su querido amigo Alejandro y acompañan con mucho cariño a Ana y a toda la familia con sus oraciones en este momento de dolor.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Carlos, María Elena Ferrario, hijos y nietos lo despiden con tristeza y acompañan a Ana con cariño.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Sus amigos del almuerzo de los miércoles en el Jockey Club lo despiden con tristeza. Carlos Ferrario, Alberto Gozzi, Ricardo Jurgens, Nicanor Repeto y Ricardo White.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Horacio H. Savoia y Fernando J. Pascual acompañan con cariño a su familia y ruegan una oración en su memoria.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Graciela Etchegaray Caballero y su familia Williams lo despiden con gran tristeza y acompañan a Ana con mucho cariño, rezando por su eterno descanso.

† SARAVIA, Alejandro M., falleció el 28-8-2025, c.a.s.r. - Sus amigos de la Legión de Patricios: Eduardo Milberg, Carlos Ure, Ricardo Balestra, Horacio Humberto Savoia, Ricardo Jurges, Carlos Ferrario, Marcos Roca, Emilio Méndez Sarmiento, Luis Dupou y Fernando Pascual participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Ana María y Susana Conde despiden a Alejandro y acompañan con mucho cariño a su esposa Ana en este momento de dolor.

† SARAVIA, Alejandro. - Ana y Gustavo Bossert despiden a su querido amigo y acompañan con pena a Ana en su dolor.

† SARAVIA, Alejandro. - Jorge y Silvia Giardulli y familia despiden al amigo y acompañan a Ana cariñosamente.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Su cuñada Marta Tirabasso de Durañona, sus hijos Florencia y Nicolás, su yerno Martín y su nieta Clementina lo despiden con mucho cariño y acompañan a Ana en este triste momento.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Lita Porcel y Roberto y Cecilia Porcel despiden con tristeza a Alejandro y acompañan a Ana en este doloroso momento.

† SARAVIA, Alejandro. - Marcos y María Marta Roca Antequera lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a Ana en su dolor.

† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 28-8-2025. - Tus amigos del San Juan Tennis Club, José Luis Abudchid, Ignacio Aguerreche, Raúl Antoliche, Ricardo Avellaneda, Juan Carlos Cariglino, Néstor Ceide, Diego Colombo, Osvaldo Faranna, Carlos Ferraro, Pablo Giannattasio, Roberto Hornos, Carlos Molina Portela, Gustavo Knees, Héctor Raffaelli, Patricio Rodriguez Fonseca, Guillermo San Martin, Paul Savio, Ricardo Titto y Carlos Taboada, te despiden, acompañando a Ana en este triste momento, y elevando oraciones por tu descanso eterno.

