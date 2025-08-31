1
SARAVIA, Alejandro
† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Diógenes de Urquiza Anchorena y Ana Arambarri acompañamos a Ana con todo cariño en estos difíciles momentos y rogamos una oración en su memoria.
† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Marta Saráchaga y familia acompañan a Ana con mucho cariño en este triste momento.
† SARAVIA, Alejandro, q.e.p.d. - Jorge E. Beltrán y Cecilia García Tuñon de Beltrán, hijos y nietos lo despiden con dolor y acompañan con cariño a la querida Ana.
