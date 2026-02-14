LA NACION

SARAVIA, María Laura

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SARAVIA, María Laura. - Partió en paz, dejando una huella de amor, calidez y generosidad en todos quienes la conocieron. Teresa Giustinian de Malenchini y sus hijos Martín Virasoro y Fernando Malenchini, Cecilia Subirá y Salvador Malenchini, y Roque Malenchini despiden con gran cariño a Malala, recordando su sensibilidad, su calidad humana y los momentos compartidos. Acompañan a Diego, Luz, Iñaki, Pía, Max y Ruy con afecto sincero en este tiempo de dolor y elevan una oración por su descanso en paz.

