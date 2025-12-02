1
SARMIENTO, Delfina
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SARMIENTO, Delfina. - Con profundo dolor, el equipo de ALPI despide a Delfina, hija de Silvia Professione, y abraza su corazón y el de su familia, acompañándolos en esta inmensa tristeza. Que la Virgen la lleve a la Casa del Señor. Que su luz y su sonrisa permanezcan siempre en el recuerdo de quienes la amaron.
† SARMIENTO, Delfina, q.e.p.d. - Las amigas de Catalina Sarmiento despiden con dolor a su hermana Delfina Sarmiento y acompañan a su familia con mucho afecto. Eli, Feli, Fran, Estefi, Cande, Pau, Lu, Piu, Vicky B., Mery H., Flor, Rochi, Sofi, Vicky Nicola, Loli y Sofi Aguirre.
