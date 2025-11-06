SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SATZ de KUSNIER, Susana. - Amada hermana, te despedimos llenos de tu amor y con mucho dolor. Nora y Eduardo Katz, sus hijos Laila y Leonardo, German y Judith, Dario y Marisol y sus nietos Anna y Uma, Ezequiel y Sofía, Juan y Violeta.

