1
SATZ DE KUSNIER, Susana
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SATZ de KUSNIER, Susana. - Amada hermana, te despedimos llenos de tu amor y con mucho dolor. Nora y Eduardo Katz, sus hijos Laila y Leonardo, German y Judith, Dario y Marisol y sus nietos Anna y Uma, Ezequiel y Sofía, Juan y Violeta.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas
- 3
Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró
- 4
La nueva CGT nace debilitada para negociar la reforma laboral de Milei