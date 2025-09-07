LA NACION

SAUBIDET, Pedro Miguel José

SAUBIDET, Pedro Miguel José. - Sus hijos Rosario, Sole y Carlos Sanguinetti, Cruz y Silvina Vázquez, Constan y Emilio Solanet, Pedro y Mechi Zapico y María y Eduardo Figueroa y sus nietos Manu, Juana y Emilito Solanet, Amparo y Simón Saubidet, Marcos, Mechu, Migue y Jero Sanguinetti, María Mocellini, Fran y Pauli Saubidet y Lucía Figueroa despiden a Don Pedro con infinito amor. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el Cem. de la Recoleta.

