LA NACION

SAUBIDET, Pedro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SAUBIDET, Pedro, q.e.p.d. - Rosa C. de Mocellini y Martín Mocellini despiden a Don Pedro con mucha emoción y abrazan con cariño a todos sus hijos, en especial a Rosario y a María Mocellini.

SAUBIDET, Pedro, q.e.p.d. - Campo La Fortuna S.A. participa con pesar su fallecimiento.

SAUBIDET, Pedro, q.e.p.d. - Enrique Arnold y familia acompañan a su familia con gran tristeza y lo despiden con mucho cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Lo nuevo de Denzel Washington, un esperado policial con Mark Ruffalo y Daniel Hendler en una original comedia
    1

    Cine y series en streaming: lo nuevo de Denzel Washington, un esperado policial con Mark Ruffalo y una original comedia

  2. Cómo será tu semana del 7 al 13 de septiembre de 2025
    2

    Horóscopo: cómo será tu semana del 7 al 13 de septiembre de 2025

  3. Un abogado que siempre se movió en las sombras y a quien el Gobierno acusa por los audios de Karina
    3

    Franco Bindi, apuntado por los audios de Karina: un abogado audaz que siempre se movió en las sombras del poder

  4. A qué hora es el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 2025
    4

    A qué hora es el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 2025

Cargando banners ...