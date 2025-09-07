SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SAUBIDET, Pedro, q.e.p.d. - Rosa C. de Mocellini y Martín Mocellini despiden a Don Pedro con mucha emoción y abrazan con cariño a todos sus hijos, en especial a Rosario y a María Mocellini.

† SAUBIDET, Pedro, q.e.p.d. - Campo La Fortuna S.A. participa con pesar su fallecimiento.

† SAUBIDET, Pedro, q.e.p.d. - Enrique Arnold y familia acompañan a su familia con gran tristeza y lo despiden con mucho cariño.

Aviso publicado en la edición impresa