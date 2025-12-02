1
SBARBI OSUNA, Julio Carlos, Cap. Nav. Ing.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SBARBI OSUNA, Julio Carlos, Cap. Nav. Ing., q.e.p.d., 5-11-2025. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.
