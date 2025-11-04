LA NACION

SCHÄCHTER, Salomon

SCHÄCHTER, Salomon, q.e.p.d. - Dr. Carlos Tello y señora envían un abrazo y condolencias a su familia.

SCHÄCHTER, Salomon, Dr., q.e.p.d. - Andrés A. Antonietti y familia despiden con dolor a su entrañable amigo y acompañan a su familia.

SCHÄCHTER, Salomon, Z.L. - Molly O’Toole de Fellner y su familia despiden a su querido amigo de tantos años.

SCHÄCHTER, Salomon. - Jorge Félix Aufiero participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia en estos dolorosos momentos.

SCHÄCHTER, Salomon. - Con profundo pesar, despedimos a nuestro querido tío Salo, quien a sus 99 años nos deja un ejemplo de lucidez, perseverancia e inteligencia. Su vida fue un modelo que permanecerá como guía y orgullo para todos nosotros. Acompañamos a la queridísima Laura y su familia. Su sobrina Mónica junto a su marido Patrick y sus hijos Florencia y Tomás.

SCHÄCHTER, Salomon, Dr., q.e.p.d., falleció el 3-11-2025. - Con profundo pesar, la familia comunica el fallecimiento del profesor doctor Salomón Schächter, quien partió rodeado del cariño de sus seres queridos. Su esposa Dulcinea Seza Manukian, sus hijos Laura y Pablo; sus nietos Lucía, Nicolás, Sebastián, Julieta, Natalia, Tomás y su bisnieto Oliverio lo despiden con inmenso amor.

SCHÄCHTER, Salomón. - El IADT, Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, sus directivos, cuerpo médico y personal participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

SCHACHTER, Salomon. - Su amigo el doctor Jorge Lerman lamenta profundamente su pérdida y acompaña en su tristeza a su familia.

