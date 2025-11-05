SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SCHÄCHTER, Salomón. - Con profundo dolor despedimos al profesor Dr. Salomón Schächter, maestro entrañable, guía generoso y ejemplo de vida. Su sabiduría, su humanidad y su pasión por la enseñanza marcaron para siempre a quienes tuvimos la dicha de aprender y trabajar a su lado. Julio Honorio Pueyrredon, su esposa María Inés González Martín y familia.

✡ SCHÄCHTER, Salomón, Dr. - Asociación Argentina de Medicina Integrativa despide con dolor a quien fuera amigo y consultor en sus inicios. Acompañamos a su familia en este triste momento.

SCHÄCHTER, Salomon. - Despido con cariño a mi médico, paciente y amigo. Dr. Ignacio Negri Aranguren.

SCHÄCHTER, Salomón, Dr. - Con profundo pesar despedimos al gran amigo Salomón y acompañamos a Dulcinea y a toda la familia. Carlos y Miriam Adamo.

SCHÄCHTER, Salomón. - Liliana y Silvina Catucci despiden con dolor a una persona ejemplar, un gran médico y un amigo entrañable.

