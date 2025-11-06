1
SCHÄCHTER, Salomón
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SCHÄCHTER, Salomón. - Elías y Yiya Hurtado Hoyo (as.) despiden al amigo Salo y acompañan con afecto a Dulcinea y Flia.
✡ SCHÄCHTER, Salomón, Dr., q.e.p.d. - Nora M. de Sacerdote despide con gratitud a un gran y generoso médico.
