SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHÄCHTER, Salomón. - Elías y Yiya Hurtado Hoyo (as.) despiden al amigo Salo y acompañan con afecto a Dulcinea y Flia.

✡ SCHÄCHTER, Salomón, Dr., q.e.p.d. - Nora M. de Sacerdote despide con gratitud a un gran y generoso médico.

