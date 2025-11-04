SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHÄCHTER, Salomon, Prof. Dr., q.e.p.d. - Mercedes von Dietrichstein despide al querido Salo, amigo de tantos años, con muchísimo cariño y abraza a Dulcinea, acompañándola en su gran dolor.

✡ SCHÄCHTER, Salomon, Prof. Dr., q.e.p.d. - La Asoc. Argentina de Ortopedia y Traumatología, la comisión directiva, junto con el consejo de expresidentes y sus empleados lamentan el fallecimiento de su expresidente y acompañan a su familia y amigos en este difícil momento.

✡ SCHÄCHTER, Salomon, Prof. Dr. - Despedimos al querido Salo, y acompañamos a Seza y a toda la familia en estos tristes momentos. Familia Bezazian.

