LA NACION

SCHIARITI, Francisco

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHIARITI, Francisco. - Los socios y consultores de Marval O´Farrell Mairal acompañan a Lorena Schiariti y a su familia en este triste momento.

SCHIARITI, Francisco. - Sus socios Héctor Mairal, Enrique Veramendi, Gonzalo Santamaría y Milagros Ibarzábal, y todo el equipo de Derecho Administrativo de Marval O´Farrell Mairal, acompañan a Lorena Schiariti con motivo del fallecimiento de su padre y le extienden sus condolencias a toda la familia.

SCHIARITI, Francisco, q.e.p.d., falleció el 10-8-2025. - Con profundo dolor participamos el fallecimiento de nuestro querido padre. Sus hijos Beatriz, Norma, Lorena, Daniel Rodríguez y Pablo Turano lo despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

SCHIARITI, Francisco, q.e.p.d., falleció el 10-8-2025. - Tus nietos Nicolás, Daniela, Nahuel, Pedro, Lucía y Laura y tu bisnieta, María Pía, te despiden con profundo cariño.

SCHIARITI, Francisco. - Sara Fragni, sus hijos Pablo, María José y Bernardo acompañan a Lorena y familia. Rogamos una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero
    1

    Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero

  2. Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón
    2

    Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón: “Desagradecida”

  3. A cuánto cotizan el dólar oficial y el dólar blue este lunes 11 de agosto
    3

    A cuánto cotizó el dólar este lunes 11 de agosto

  4. "Lotes mellizos”, uso de productos vencidos y controles bajo sospecha
    4

    El laboratorio del fentanilo mortal: entre “lotes mellizos”, el uso de productos vencidos y controles bajo sospecha

Cargando banners ...