SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SCHIARITI, Francisco. - Los socios y consultores de Marval O´Farrell Mairal acompañan a Lorena Schiariti y a su familia en este triste momento.

SCHIARITI, Francisco. - Sus socios Héctor Mairal, Enrique Veramendi, Gonzalo Santamaría y Milagros Ibarzábal, y todo el equipo de Derecho Administrativo de Marval O´Farrell Mairal, acompañan a Lorena Schiariti con motivo del fallecimiento de su padre y le extienden sus condolencias a toda la familia.

† SCHIARITI, Francisco, q.e.p.d., falleció el 10-8-2025. - Con profundo dolor participamos el fallecimiento de nuestro querido padre. Sus hijos Beatriz, Norma, Lorena, Daniel Rodríguez y Pablo Turano lo despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

† SCHIARITI, Francisco, q.e.p.d., falleció el 10-8-2025. - Tus nietos Nicolás, Daniela, Nahuel, Pedro, Lucía y Laura y tu bisnieta, María Pía, te despiden con profundo cariño.

† SCHIARITI, Francisco. - Sara Fragni, sus hijos Pablo, María José y Bernardo acompañan a Lorena y familia. Rogamos una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa