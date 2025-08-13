LA NACION

SCHIARITI, Francisco

SCHIARITI, Francisco, q.e.p.d. - Manuela Adrogué, Laura Bolatti, María Inés Brandt, Macarena García Mirri, Cecilia Mairal, Iris Quadrio, Bárbara Ramperti, Agustina Ranieri, Soledad Riera y Luciana Virgile acompañan con mucho cariño a Lorena y su familia en este triste momento.

