SCHIARITI, Francisco
† SCHIARITI, Francisco, q.e.p.d. - Manuela Adrogué, Laura Bolatti, María Inés Brandt, Macarena García Mirri, Cecilia Mairal, Iris Quadrio, Bárbara Ramperti, Agustina Ranieri, Soledad Riera y Luciana Virgile acompañan con mucho cariño a Lorena y su familia en este triste momento.
